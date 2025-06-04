Ayrıca, kalp krizi geçirmek bireyin paniğe kapılmasına yol açmaktadır ve bu da durumu daha kafa karıştırıcı hâle getirmektedir. Kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız en kısa sürede tıbbi yardım almalısınız.

Ülkemizde her 100 kişiden yaklaşık 3-4’ü bu hastalığı ya daha önce geçirmişlerdir ya da halen bu hastalığı yaşamaktadırlar.

Panik atak belirtileri:

Göğüste keskin ağrı

Ellerde karıncalanma

Nefes darlığı

Kalp çarpıntısı

Terleme

Titreme

Ülkemizde her yıl yaklaşık 300.000 kişi kalp krizi geçirmektedir. Kalp krizi belirtileri:

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Mide bulantısı

Kusma

Terlemek

Bu iki durumun semptomları birbirine benzese de aradaki farkı anlamanız hayatınızı kurtarabilir.

Panik Atak ve Kalp Krizi Arasındaki Fark Nasıl Anlaşılır?

Panik atak ile kalp krizi arasındaki farkı söylemek önceden hiçbir semptomla karşılaşmamış bireylerde oldukça zordur.

İki hastalık arasında ayrım yapmak için aşağıda belirtilen faktörlerden yararlanılabilir:

Fiziksel Rahatsızlık

Göğüste sıkışma hissi kalp krizine ait bir belirtidir.

Göğüs ağrısı hem panik atak hem kalp krizi esnasında yaygın rastlanan bir semptom olsa da bu ağrının nitelikleri genellikle farklıdır.

Panik atak kaynaklı göğüs ağrısı genellikle göğsün orta bölgesinde saplanma hissine yol açmaktadır. Kalp krizinden sebepli göğüs ağrısıysa basınç ve sıkışma hissine neden olmaktadır.

Kalp krizi kaynaklı göğüs ağrısı da göğsün orta bölgesinden başlayabilir ancak devamında kol, çene veya kürek kemiğine yayılmaktadır.

Kalp Krizi ve Panik Atak Başlangıcı

Semptomların başlangıcı kişinin panik atak veya kalp krizi geçirip geçirmediğini anlamasına yardımcı olabilmektedir.

Her iki durum ani ve habersiz şekilde gelişebilse de aralarında bazı farklar bulunmaktadır.

Fiziksel zorlanmalar kalp krizine neden olabilmektedir.

Kalp Krizi ve Panik Atak Ne Kadar Sürer?

Semptomların süresi kalp krizi ve panik atak arasında ayrım yapmaya yardımcı olabilmektedir.

Çoğu panik atak 20 ila 30 dakika içinde sona ermektedir.

Kalp krizi sırasında, semptomlar daha uzun sürmekte ve zamanla kötüleşmektedir. Örneğin, kalp krizi başlangıcında göğüs ağrısı hafif olsa da birkaç dakika sonra şiddetli hâle gelmektedir.

Panik Atak Kalp Krizine Yol Açar Mı?

Panik atak kalp krizine yol açmamaktadır. Kalp krizinin sebebi bir veya birden çok kan damarında kan akışının kesintiye uğramasıdır.

Panik atak her ne kadar kalp krizine yol açmasa da stres ve anksiyete kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde rol oynayabilmektedir.

Panik ataklar genellikle münferit olaylardır veya bir anksiyete bozukluğunun belirtisi olarak ortaya çıkarlar.

Yapılan araştırmalar, düşük kalp hızı değişkenliğine (HRV) sahip olmaları nedeniyle anksiyete bozukluğu olan bireylerde kalp hastalıklarına yakalanma riskinin arttığını göstermektedir.

HRV iki kalp atışı arasındaki süredir. Otonom sinir sistemi kalp hızını kontrol etmektedir ve kalp atış hızı kişinin aktivitelerine ve ruh hâline bağlı olarak gün boyu değişmektedir.

Yüksek HRV değeri bir bireyin kalp atım hızının, yaptıkları işe göre gün boyunca verimli bir şekilde değiştiğini gösterir ve otonom sinir sisteminin iyi çalıştığına işarettir.

Düşük HRV değeri, kişinin nabzının sağlıklı şekilde değişmediğini belirtmektedir. Yapılan çalışmalar düşük HRV değerinin yüksek kalp hastalığı riskiyle ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Panik bozukluğu dâhil olmak üzere çeşitli anksiyete bozukluklarına sahip kişilerin HRV değerleri üzerine yapılan araştırmalar, katılımcıların anksiyete bozukluğu olmayan bireylere göre daha düşük HRV değerine sahip olduğunu göstermiştir.

Bu durum, panik atak veya panik bozukluğundan muzdarip kişilerin kalp krizi geçireceği anlamına gelmemektedir. Panik bozukluklarının kalp hastalıkları riski üzerindeki etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Doktorlar, kalp hastalıklarını doğru bir şekilde teşhis etmek için bir kardiyograf sonuçlarından yararlanmaktadır.

Panik atak ve kalp krizi belirtileri benzer olduğu için, herhangi bir şüphe duyulduğunda en kısa zamanda tıbbi yardım almak yararınıza olacaktır.

Aşağıdaki belirtilere sahip bireylerin acil şekilde tıbbi yardım alması gerekmektedir:

Ani ve şiddetli göğüs ağrısı

Göğüste 2-3 dakikadan uzun süreli basınç hissi

Kol veya çeneye doğru yayılan göğüs ağrısı

Woman’s Heart Foundation’a göre, doktorlar kadınlarda kalp hastalıklarını panik atakla karıştırabilmektedir. Elektrokardiyogram ve kan testleri gibi tıbbi testler, doğru tanı koyulmasına yardımcı olmaktadır.

Kalp krizi tedavisi sonucunda kişinin görünüşü ve sağlığı düzelebilmektedir. Endişelenilen semptomlar kalp krizinden kaynaklanmasa bile, kişiler panik atak tedavisine başlayabilmektedir.

Hastalık Seyri

Tedavinin seyri kişinin kalp krizi veya panik atak geçirmiş olmasına bağlı olarak değişecektir.

Panik atak rahatsızlık verici bir sorun olsa da hayati bir tehlike oluşturmamaktadır. Panik atak kişinin yaşam kalitesini etkileyebileceği için tedaviye önem verilmelidir. Yaşam tarzında değişiklikler, ilaç tedavisi ve danışmanlık gibi çeşitli tekniklerle kaygı bozukluğu ve panik atak tedavisi yapılabilmektedir.

Bazı durumlarda kalp krizi hayati tehlike oluşturabilmektedir. Hızlı tedavi sayesinde birçok insan kalp krizini atlatabilmektedir. Kalp krizi sonrasında, kişinin bu duruma sebep olan kalp sorunlarını kontrol altına alması gerekmektedir.

Soru:

Kalp krizi ihtimali bu belirtiler sayesinde elenebilir mi yoksa her ihtimale karşı tıbbi yardım mı istenmeli?

Cevap:

Göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık, vücudun diğer bölgelerine yayılan göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi durumlarda her zaman tıbbi yardım alınmalıdır. Kalp krizi semptomları arasında mide bulantısı, terleme ve baş dönmesi de bulunmaktadır.