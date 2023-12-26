Ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar filmi çekilesi bir hayat yaşadı. Sayısız düşmanından birini öldürmek için korkutucu bir girişim ile masum insanlarla dolu bir uçağı havaya uçurdu. 1989 yılında, Avianca 203 sefer sayılı uçakta bir bomba patladığında orada bulunan 107 şanssız ruh öldü. Şansız diyoruz çünkü Escobar’ın hedefi uçakta bile değildi!

Çok sayıda suçunun yanı sıra Escobar, Kolombiyalı bir cumhurbaşkanı adayının ve ülkenin adalet bakanının öldürülmesini emretti (ve gerçekleştirdi). Kendisini destekleyen polislere ödüller verdi ve desteklemeyen yüzlercesini de öldürüldü. Tahminler, 50.000 kadar insanın “Kokain Kralı” döneminde öldürüldüğünü söylüyor.

2015’te yayınlanan Netflix dizisi “Narcos” da çalışmaları dramatize edilen eski bir Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı ajanı Steve Murphy, “Bu adam hakkında göze çarpacak hiçbir şey yok” diyor. “O bir kitle katilinden başka bir şey değil ama bir tür kahramanmış gibi davranılıyor. İdol olarak gördüğün Escobar sana bir şey yapmanı söylese ve sen isteğini yapmasan, seni öldürür. Pablo Escobar’ı sevmek onun umurunda bile değildi. Her şey onunla ilgiliydi.”

Pablo Escobar Kimdir? Hayatı ve Suça Girişi

“Kötülüğün Efendisi” takma adına da sahip olan ve tam adıyla Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1949’da Kolombiya’nın Rionegro kentinde doğdu. Gençken, o ve ailesi Medellin’in bir banliyösüne taşındı. Ergenlik çağındayken suç dünyasının derinliklerine, araba çalarak ve yerel mezarlıklardan çaldığı mezar taşlarını yeniden satarak giriş yapmıştı.

Escobar 20’li yaşlarına gelirken büyük bir suçla tanıştı; Çoğunlukla Peru ve Bolivya’da yetişen koka bitkisini almak, onu kokain olarak sentezlemek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde satmak üzere göndermek. 20’li yaşlarının sonlarında Escobar, Medellin kartelini kurmuş ve kontrolünü üstlenmişti, belki de gelmiş geçmiş en başarılı suç organizasyonu desek yeridir çünkü bu kartel, zirvedeyken haftada tahmini 420 milyon $ değerindeki kazancı ile ile dünya çapındaki kokain ticaretinin yüzde 80’ini elinde tutuyordu.

Medellin karteli o kadar çok kara para kazandı ki, kelimenin tam anlamıyla çantalara nakit para koyması (milyarlarca ABD doları) ve onu gömmesi gerekiyordu. Escobar 20’li yaşlarında milyoner oldu. Serveti kısa sürede milyarlarca yükseldi. 1987’den (3 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen) 1993’e kadar, Forbes’un dünyanın en zengin insanları listesine ardı ardına yedi yıl girdi.

Escobar, parasını Kolombiya’nın kuzeybatısındaki Hacienda Nápoles’teki lüks bir arazide kişisel bir hayvanat bahçesine harcadı. Arabalara, teknelere, bir uçak filosunda, profesyonel bir futbol takımında ve ülke çapındaki düzinelerce eve parasını resmen saçtı. Tüm bu süreçte halkın da yayında olarak, Medellin’in yoksul bölgelerine konut ve futbol sahaları inşa ederek milyonlar harcadı.

Gerçekten O Kadar Kötü Müydü?

Escobar, politikacıları, polisi, gazetecileri ve imparatorluğunu tehdit eden herkesi susturmak için bir kiralık katil ordusu kurdu. Genellikle özenle seçilmiş Kolombiyalılara (çoğunlukla ergenlik çağındaki erkekler) Escobar’ı korumak ve onun dileklerini yerine getirmek için para veriyordu. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu dilekler genellikle öldürmeyi içeriyordu.

Netflix dizisinde de canlandırılan Murphy ve ortağı Javier Peña, genellikle Escobar’ın teklifini yapacak insanlarla karıştırıldı.

Peña, “Onunla röportaj yaptığımda onlardan biri, 15 yaşındaydı” diyor, ve “Pablo Escobar’ı seviyorum, onun için öleceğim ve onun için öldüreceğim. Bana para verdi, annemin şimdi bir barınağı var, yemeği var, küçük bir evi var. 23 yaşında ölmüş olacağım ama Pablo Escobar için öleceğim ve öldüreceğim. Bana bir hayat verdi.” Dedi.

Escobar’ın ana tetikçilerinden biri, “Temel Reis” olarak bilinen Jhon Jairo Velásquez’di. Şahsen 300 kişiyi öldürdüğünü ve (Escobar adına) 3.000 kişinin öldürülmesini emrettiğini iddia ediyor.

1990’ların başında Medellin, her yıl 100.000 kişi başına 380 cinayetle dünyanın en şiddetli şehri olarak biliniyordu.

Peña, “Bir hafta sonu 400 kişi ölürdü. Anlaması zor,” diyor. “Bir motosikletli iki adamınız olurdu, arkadaki adam ateş ediyor. Bu onların en sevdikleri yöntemlerden biriydi. Sizi vururlar, trafiğe girip çıkarlardı. Medellin’deki istatistikler sadece inanılmazdı, öldürülen insan sayısı inanılmazdı.”

Murphy, “Adamın pişmanlığı yoktu, insanları öldürmekten suçluluk duygusu yoktu, görünüşe göre vicdanı yoktu” diyor. “İnsanları öldürdüğünde, sadece onları öldürmekle kalmadı, onlara işkence etmek de istedi. Javier’in, Pablo’nun karısıyla onu ve çocukları ne kadar sevdiğini anlattığı bir kayıt var. Kayıt sırasında Escobar özlemi hakkında konuşurken arka planda bir adama ölümüne işkence edildiğini duyabiliyorsunuz.”

Kolombiya hükümeti (Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve diğer Amerikan kurumlarının yardımıyla) 80’lerin sonlarında Escobar’ı sıkıştırmaya başladığında işler daha da şiddetlendi. Arama Bloğu olarak bilinen Kolombiya Ulusal Polisi’nin paramiliter bir kuvveti ve bir yasa dışı grup olan “Los Pepes” (Pablo Escobar’ın Perseguidos’u veya Pablo Escobar Tarafından Zulüm Gören İnsanlar) sonunda Escobar’ın kaçınılmaz kaderine kavuşmasına yardım etti.

Sonuna Nasıl Geldi? Escobar’ın Ölümü

Escobar, her şeyden çok, ABD’ye iade edilmekten korktu ve Kolombiya hükümetini iade etmeme politikasını benimsemeye zorladı. Siyasi mücadele, doğrudan teröre ve sonunda kartel ile hükümet arasında tam teşekküllü bir savaşa yol açtı. Bu dönemde Escobar, Hacienda Nápoles’ten kaçmak zorunda kaldı.

Medellin ve diğer yerlerdeki baskı artmaya devam ederken ve kaçak hayat dayanılmaz hale gelirken, Escobar bir anlaşma yaptı. Anlaşma, Escobar’ın teslim olup seçtiği bir hapishanede beş yıl hapis cezasına çarptırılmasıydı. Vaktini doldurduktan sonra kovuşturma için ABD’ye gönderilmeyecekti. Parasını elinde tutabilir. Borcunun ödendiğini söyleyebilirdi.

Anlaşma özellikle güzeldi çünkü Escobar, La Catedral olarak bilinen “hapishanenin” inşasını şahsen denetledi. Escobar’ın hapishanesi, bir futbol sahası, bir helikopter pisti, bir bar, çocukları için bir oyuncak ev, bir jakuzi ve bir şelale içeriyordu. Onun Kiralık Katil ordusu, hapishanedeyken korumaları olarak görev yaptı. Hatta kokain akışı bile asla durmadı.

Ama o güzel hayat yakında sona erecekti. Kartelden hırsızlık yaptığından şüphelendiği iki arkadaşı La Catedral’e geldiğinde, Escobar ve adamları onları öldüresiye dövdü, kesti ve ateşe attı. Hatta o gece için için yanan cesetlerin kokusunu örtmek için barbekü yaptı.

Yetkililer bu olayı öğrendikten sonra ise, tekrar kaçan Escobar’ı içeri kapattılar.

Murphy, “Ailesi ve özellikle kızı onu adanmış bir aile babası olarak göstermeye çalışıyor. Buna hiç inanmıyorum,” diyor. “Eğer gerçekten kendini adamış bir aile babası olsaydı, yapması gereken tek şey beş yıl orada kalmaktı… Eğer kendini adamış bir aile babasıysa, şimdi özgür bir adamsa, mal varlığından herhangi birini almakla ilgili bir şart yoktu, böylece hepsini elinde tutabilirdi o milyarlarca ve milyarlarca dolar, eğer kendini ailesine adarsa, artık çocuklarının büyümesini izleyebilir, onların evlendiğini görebilir, torun sahibi olabilirdi, istediği her şeye sahip olabilirdi.”

“Ama hepimizin gördüğü gibi, egosu yüzünden seçtiği şey bu değildi. Kendi kişisel gücünü seçti. Kendi kişisel ihtişamının peşindeydi. Şiddeti kendi ailesine tercih etti.”

Pablo Escobar Nasıl Öldü?

Ulusal Polis, Arama Bloğu, Los Pepes, Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi ve ona yaklaşan küçük bir ordu ile La Catedral’den ayrıldıktan on yedi ay sonra Escobar, Medellin’de bir çatıda vurularak öldürüldü. Aşağıdaki fotoğrafta Murphy, Escobar’ın cansız bedeninin üzerine çömeliyor ve “Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum” diyor. “İnsanların ne düşündüğü umrumda değil.”

Bazı kesimler ise, Escobar’ın yakalanmak ve ABD’ye iade edilmek yerine intihar ettiği konusunda ısrar ediyor.

Peña, “Steve oradaydı. İntihar etmedi” diyor. “Kolombiya Ulusal Polisinin bir operasyonu tarafından öldürüldü. Bunu yapanlar onlar. Başka kimse yok.”

“Evet,” diyor Murphy. “Olan buydu. O gün Kolombiya Ulusal Polisi’ni bir çatışmaya soktu ve kaybetti. Bu kadar basit.”

Escobar’ın Mirası Yaşıyor

Escobar’ın hikayesi, özellikle Şilili aktör Pedro Pascal’ın Peña ve Amerikalı aktör Boyd Holbrook’un Murphy rolünde oynadığı “Narcos” da birçok kez anlatılmıştır. Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi’nden emekli olduktan sonra Murphy ve Peña, son dört yılını Afrika ve Antarktika dışında her kıtayı ziyaret ederek yılda ortalama 75 kez konuşma turları düzenleyerek geçirdiler. Hatta onlar da yeni bir kitap çıkarttılar: “İnsan Avcıları: Pablo Escobar’ı Nasıl Aşağı Aldık.”

Escobar’ın o çatıda ölmesinin üzerinden 25 yıldan fazla zaman geçti. Medellin karteli artık yok. Şehrin cinayet oranı, Escobar’ın ölümünden bir yıl sonra yüzde 80 düştü. Murphy, “Uluslararası bir kokain üretim ve dağıtım organizasyonunun tamamının tamamen yok edildiği ilk seferdi” diyor. “Biz sadece yılanın kafasını kesmedik. Tüm yılanı doğradık.”

Yine de, şimdi bile, Escobar fakirler için bir kahraman olarak anılıyor. Portresi, Medellin’de turistlerin uğrak yeri olan Barrio Pablo Escobar’daki duvar resimlerinde yer alıyor. İnsanlar La Catedral harabelerine ve Escobar’ın mezar alanına akın ediyor.

Peña, “Bu adam asla putlaştırılmamalı” diyor. “Konut inşa etti, Katolik Kilisesi’ne ve kiralık katillerine yardım etti. Ama her zaman karşılığında bir şeyler istedi.

“Söylediğimiz şu ki, Robin Hood Kolombiya’nın bir sonraki başkanını öldürmedi, uçağa bomba atmadı. Her zaman Pablo Escobar’ın terörist yönünden bahsediyoruz. Asıl mesele buydu.”