FRANSA (İGFA) - Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcuyu buluşturan Kapanış Töreni'nde bayrağımızı milli sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu ve Taha Akgül taşıdı. Team Türkiye Oyunları 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı

.PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI'NIN UNUTULMAZ KAPANIŞI

Paris'in ışıldayan gecesinde, Stade de France'ta düzenlenen muhteşem bir şölenle 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda edildi. Fransa'nın gururu Phoenix'in coşkulu performansı ile başlayan tören, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların "We Are the Champions" marşıyla bir araya gelmesiyle daha da renklendi.

Törenin en dikkat çekici anlarından biri, devasa Olimpiyat Halkaları’nın stadyuma taşınması oldu. Halkaların içinde yer alan atletlerin oluşturduğu görsel şölen, izleyenleri büyüledi. Los Angeles 2028'e Olimpiyat meşalesinin teslim edilmesiyle Olimpiyat ruhuna bir kez daha vurgu yapılırken, Fransız yüzücü Leon Marchand'ın tarihî Olimpiyat ateşini söndürmesiyle de bir dönemin kapandığı hissedildi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE BİRLİK

Törende, 204 ülkenin bayraklarının taşıyıcısı olan sporcuların coşkulu yürüyüşü, Olimpiyatların birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'yi Olimpiyat ikincisi ve Olimpiyat üçüncüsü sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu ve Taha Akgül temsil etti.

SÜRPRİZLER VE DUYGUSAL ANLAR

Tören, beklenmedik sürprizlerle doluydu. Tom Cruise'un motosikletleriyle sahneye inişi ve Olimpiyat bayrağını alması, izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı. Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish ve Snoop Dogg gibi dünya yıldızlarının canlı performansları ise geceye ayrı bir renk kattı.

BİR DÖNEMİN SONU, YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, unutulmaz anlara ve başarılara sahne oldu. Kapanış töreni, bu unutulmaz deneyimin son noktası olurken, aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için de heyecan verici bir başlangıç oldu.

TEAM TÜRKİYE OYUNLARI 8 MADALYA İLE TAMAMLADI

Atıcılıkta karma 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç’ten oluşan takımımız ve boksta Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanırken, yine boksta Esra Yıldız Kahraman, güreşte Buse Tosun Çavuşoğlu ve Taha Akgül, okçulukta erkekler takımda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış ve taekwondoda Nafia Kuş bronz madalya kazandılar. Ülkemizi 18 spor dalında 54 kadın ve 47 erkek toplam 101 sporcu temsil etti.