Sakarya’nın Geyve ilçesinde park ettiği aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Eşme Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Nejdet Uzun isimli sürücü, kullandığı otomobili yol kenarına park edip aracından indi. Bu esnada arkadan gelen başka bir otomobil Uzun’a ve aracına çarptı. Ağır yaralanan Uzun, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.