Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ilçenin tanınmış işadamlarından İbrahim Orbay'a ait kamyon görgü tanıklarının iddiasına göre kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Orhangazi'de gece saatlerinde meydana gelen olayda ilçenin tanınmış işadamlarından İbrahim Orbay'a ait park halindeki kamyon görgü tanıklarının iddiasına göre kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay gece saat 02.00 sıralarında Orhangazi Arapzade mahallesi ark altı caddesi bektaş ateş sitesi önünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre ilçenin tanınmış işadamlarından olay İbrahim Orbay'a ait olduğu öğrenilen site önünde park halindeki kamyondan bir anda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Kamyonun ön kısmından yükselen alevlere ilk olarak çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangın için soğutma çalışması yaptı.

Kundaklayıp Kaçmışlar

Görgü tanıklarının ifadesine göre ise kamyonun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek kundaklandığı iddia edilirken, yaşanan olay ile ilgili Orhangazi ilçe emniyeti şahısların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.