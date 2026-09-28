Kasım 2023'te göreve gelirken siyasete masa başında değil sahada yön vereceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatan Özel; Bursa, Kocaeli, Gebze, Tekirdağ, Çorlu, Kayseri ve Kars gibi sanayi merkezlerinde, kamuoyunun yakından tanıdığı 11 ekonomistten oluşan Ekonomi Eşgüdüm Konseyi ile birlikte kapsamlı incelemeler yaptıklarını dile getirdi.

"Asgari ücret işverene ağır, çalışana yetersiz geliyor"

Saha ziyaretlerinde iki temel krizle karşılaştıklarını vurgulayan Özel, özellikle tekstil, ev tekstili ve dericilik gibi emek yoğun sektörlerde asgari ücretin çalışanlar için açlık sınırında kalırken, Afrika ve Mısır gibi ülkelerle rekabet eden işverenler için ise karşılanması güç bir maliyet oluşturduğunu belirtti. Döviz kurunun da ihracatçıyı desteklemekten uzak olduğunu ve bu durumun pazar ile istihdam kayıplarına yol açtığını ifade eden Özel, asgari ücrette "çalışanın 39 bin TL alacağı, işverenin kasasından ise 29 bin TL çıkacağı" bir formül önerdiklerini; aradaki farkın devletin sağlayacağı sosyal güvenlik prim destekleriyle kapatılması gerektiğini savundu.

"Tarımda planlamasızlık gıda enflasyonunu körüklüyor"

Gıda enflasyonunun temelinde yatan sorunun öngörüsüzlük ve yanlış zamanda verilen ithalat izinleri olduğunun altını çizen YENİ Parti Lideri, "Yalova'daki üretici kivisini 80-90 liraya satıp para kazanmayı beklerken tam hasat zamanı İran'dan 40 liraya kalitesiz ürün sokuluyor. Kars'a gidiyorsunuz, et ithalatı besiciyi perişan etmiş durumda. Manisalı üzümcü, ürününü geçen senenin üçte biri fiyatına elden çıkarmak zorunda kaldı" diyerek eski Devlet Planlama Teşkilatı'nın ruhunu taşıyan, yapay zekâ destekli modern bir "Türkiye Planlama Kurumu" kuracaklarını müjdeledi.

Yatırımcıya güven için yargı adaleti şart

Siyasi saiklerle dağıtılan selektif krediler, yüksek enerji maliyetleri ve tahsilat sıkıntılarının sanayiciyi "30 yıllık birikimini ayakta kalmak için 3 yılda harcamak" zorunda bıraktığını ifade eden Özel, vergi sistemindeki adaletsizliğe de değindi. Dolaylı vergilerin yüzde 64 seviyesinde olduğu bir tabloda refahtan söz edilemeyeceğini kaydeden Özel, muhalefetin 47 yıl sonra birinci parti çıkarak ekonominin yüzde 84'ünü yöneten belediyeleri kazanmasının ardından başlatılan operasyonların ve şirketlere yönelik el koymaların yabancı yatırımcıyı ürküttüğünü dile getirdi. Özel, 17 milyon emeklinin gözünün bütçede olduğu, enflasyonun ise tarihin en büyük servet transferine dönüştüğü bu dönemde; Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle yargı bağımsızlığını sağlayarak uluslararası piyasaların güvenini ve yatırım iştahını yeniden kazanacaklarını belirtti. 19 Mart krizinde milyarlarca dolarlık rezervin yakıldığını savunan Özel, liyakatli kadrolarının enflasyonu düşürmeye hazır olduğunu vurguladı.

"Fon mağduriyeti Madoff modeliyle çözülmeli"

Gündemdeki fon krizini kendi seçmenini dahi vuran "asrın dolandırıcılığı" olarak nitelendiren Özgür Özel, kapalı dönemde 940 kat büyüyen ve yerli bir 'ponzi' zincirine dönüşen fon üzerinden vatandaşların mağdur edildiğini söyledi. Krizin çözümü için 2008 yılında ABD'de yaşanan 'Madoff' krizinde uygulanan modeli işaret eden Özel, "Kapalı ve açık dönemde kim ne kadar yatırdı, kim fahiş kâr elde ettiyse geriye dönük tespit edilmeli. Haksız kazançlar fona geri çekilip, ana paralar yatırımcılara iade edilmeli" dedi.

Bu kapsamda Ümit Özlale'nin imzası ve 11 ekonomistin ortak çalışmasıyla hazırlanan 15 maddelik yasa teklifini TBMM'ye sunduklarını açıklayan Özel, 1 Ekim'de Meclis açıldığında tüm partilerin desteğiyle bu teklifin ilk kanun olarak ivedilikle yasalaşması çağrısında bulundu.--+