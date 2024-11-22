Bursa’da arıza yapan park halindeki ticari araç bir anda alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç küle dönerken, araç sahibinin yangını söndürme çabası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari aracın sürücü aracını park ettikten sonra araçtan dumanlar yükseldi. Kısa sürede alevlerin sardığı ticari araç alev topuna dönerken, araç sahibi yangını söndürmek için seferber oldu. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araç küle döndü. Araç sahibinin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.