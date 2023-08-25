Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha modern alanlarda vakit geçirebilmesi için park ve bahçelerde yenileme çalışması yapıyor.

Başiskele Belediyesi, şehir sakinlerinin daha güzel alanlarda vakit geçirebilmesi için park ve bahçelerde yenileme çalışması yapıyor. Başiskele Belediyesi tarafından yürütülen bu proje ile vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, dinlendirici ve estetik mekanlar oluşturmak hedefleniyor. Yapılan yenileme çalışmaları çerçevesinde parkların peyzaj düzenlemeleri özenle yapılıyor. Renk cümbüşü içindeki oyuncaklar, Başiskeleli vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Yenilenen çocuk oyun alanları ise minik ziyaretçilere güvenli ve eğlenceli ortam sağlıyor. Başiskele’nin Serdar mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Parkı yenilenen konsepti ile göz alıyor. Parkın kauçuk zemin döşeme çalışmaları sürüyor. Çocuk oyun alanları güvenli ve eğlenceli hale getirilerek minik ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor. Döngel mahallesinde bulunan şelale parkın da duvar resim çalışması tamamlandı.