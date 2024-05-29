Bilecik’te park yerinden yola kontrolsüz çıkan bayan sürücünün sebep olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun kenarında park halindeki 11 ABH 285 plakalı otomobil sürücüsü Fitnat Şeyda Ö., yola çıkmak istediği esnada kendi şeridinde valilik istikametine giden İsmail T. idaresindeki BYA 07 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.