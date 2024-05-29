Orhaneli’de yeni seçilen mahalle muhtarları ile görevine devam eden meslektaşları tanışma toplantısında bir araya geldi.

Orhaneli Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi Tesislerinde yapılan toplantıya Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Muhtarlar Dernek başkanı Serkan Can, resmi daire amirleri ve Orhaneli merkez ve tüm mahalle muhtarları katıldı.

Orhaneli kaymakamı Tuna, “31 Martta güzel bir seçim dönemi geçirdik, kazasız belasız güzel bir süreç geçti. Mutlu olanlar, üzülenler oldu. Sizleri tebrik ediyorum. Yolumuza sizlerle devam etmemiz gerekiyor. Bunun için sizlerle tanışma toplantısı düzenledik. Bir an önce tanışalım, birbirimizi tanıyalım, hizmetlerimize aksatmadan devam edelim. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hangi taraftan olduğu, hangi aileden olduğunu bir önemi yok. Yetim, yaşlı, mağduriyete uğramış bir vatandaşımız olursa lütfen bize bildirmenizi istiyoruz. Artık hepimiz devlet adına çalışan kamu görevlisiyiz” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, “Sizler köyünüzde bizler de ilçemizde 20 bin kişiye hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Sizlerle beraber en iyi hizmet etmenin gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. İlçemizin ihtiyacı noktasında, insanların taleplerini karşılama adına imkanlar dahilinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize bir vebal yüklenmiş, sorumluluk yüklenmiş ve bu sorumluluk çalışacağız” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde Orhaneli merkez ve mahallelerinde 61 muhtar tekrar belirlenirken, 35 muhtar yeni seçildi. Toplam 61 muhtar içinden Deliballılar Mahallesi ve Çeki Mahallesi’nin köy muhtarı kadın oldu.