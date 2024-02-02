Bursa İnegöl Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay Mahmudiye mahallesi Osmanbey caddesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Celal Y. (45), ahşap kesimi yaparken elini yatar makinesine kaptırdı. 2 parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından işçi, Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MURAT AVCI