Balakuş açıklamasında, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in giyim tarzı üzerinden hedef alınmasının yalnızca kişisel bir saldırı değil aynı zamanda toplumun değerlerine ve demokratik iradeye yönelik tehlikeli bir tutum olduğunu ifade etti.



Sosyal medya kullanıcısı “MEKorkmazTR” rumuzlu şahsın Güneş’i giyimi üzerinden küçük düşürücü ifadelerle hedef aldığı ve bu paylaşım üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi; şüphelinin emniyet birimlerince gözaltına alındığı açıklandı. Bu süreçte sosyal medya hesabının kapatıldığı ve hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

Balakuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir kamu görevlisine karşı, özellikle de seçilmiş bir belediye başkanına yönelik düşmanca saldırılar ve ayrımcı paylaşımlar demokratik değerlere doğrudan bir tehdittir. Kılık kıyafet üzerinden yapılan bu tür hakaretler, sadece bireysel bir eleştiri sınırlarını aşmış; toplumda nefret dilini ve kutuplaştırıcı algıyı beslemiştir. Böyle bir dilin hiçbir meşruiyeti yoktur ve asla kabul edilemez.”

Balakuş, sosyal medya mecralarının demokratik bir tartışma alanı olması gerektiğini, nefret söylemine sahne olmaması gerektiğini de vurgulayarak:

“Söz konusu paylaşımın içeriği, yalnızca bir kişinin ifade özgürlüğü sınırlarını aşmakla kalmamış; eşitlik, saygı ve hoşgörü gibi temel toplumsal ilkeleri çiğnemiştir. Demokrat Parti olarak, demokratik süreçlerin ve seçilmiş kamu görevlilerine saygının korunmasının önemini her platformda savunuyoruz. Kim olursa olsun, kişi ya da makam fark etmeksizin nefret diline, ayrımcı söylemlere ve hedef göstermelere karşıyız.”

Balakuş, açıklamasının devamında,

“Toplumda barışı, birliği ve karşılıklı saygıyı savunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Demokrat Parti olarak, nefret söyleminin her türlüsünü kınıyor, hukukun bu konudaki kararlılığını destekliyoruz. Ayrımcı ve ötekileştirici dilin hiçbir gerekçesi yoktur; bu tür paylaşımların sosyal medyada yer alması bile toplum vicdanını derinden yaralamıştır.