Divan Başkanlığını Bahattin Korkmaz’ın yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda başkanları ile çok sayıda üye katıldı.



Genel kurulda konuşan İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven, 1993 yılında başladığı görevini 32 yıl boyunca sürdürdüğünü belirterek, aday olmama kararı aldığını açıkladı. Güven konuşmasında, “Bugüne kadar oda başkanlarımızla, üst kuruluşlarımızla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Üyelerimize her konuda katkı sunmaya çalıştım. Yönetimimiz içinden İsmail Dügen arkadaşımızı başkan adayı olarak gösterdik. İki adayımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ “7 yıldır esnaf odalarımızla birlikte İnegöl iş dünyası için çalışıyoruz. Erhan Başkanımızla uzun yıllardır hem sosyal hem de mesleki alanlarda birlikte emek verdik. Kendisine Berberler ve Kuaförler Odasına ve İnegöl’e sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay da yaptığı konuşmada, Erhan Güven’in çalışkanlığına dikkat çekerek, “Uzun yıllardır birlikte mesai yaptığımız Erhan Başkanımız bugün görevi devrediyor. Kendisine ve yönetimine bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Her iki adayımıza da başarılar diliyor, genel kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurulan sandıklarda üyeler oy kullandı. Oy kullanma saat 17.00 de sona erecek.