Romanya’nın Köstence Limanı’ndan hareket ederek İstanbul Boğazı açıklarında demirlemek üzere seyir halinde olan “Razouk” adlı kargo gemisi, 1 Şubat akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturdu. Olayın ardından kurtarma ve hasar tespit çalışmaları kapsamında Kıyı Emniyeti’ne bağlı iki dalgıç suya inerek, geminin karaya temas eden bölümleri ile pervanesindeki hasarı inceledi. Yapılan çalışmaların ardından gemi, kurtarma operasyonunun 7’nci gününde Kıyı Emniyeti ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak yeniden yüzdürüldü.

Kıyı Emniyetinden açıklama

Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarılan geminin durumuna ilişkin sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, 'İstanbul Sarıyer Kısırkayalar mevkiinde, karaya oturan 'RAZOUK' isimli gemi kurtarma uzmanlarımızın koordinasyonunda; KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-22 römorkörlerimizin, KEGM-3, KEGM-9, BAYRAK-1 botlarımızın ve kara tahlisiye ekibimizin refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü' ifadelerine yer verildi.