Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursa temsilcisi İnegöl Kafkasspor, ligde geride kalan 19 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. 3. Lig 1. grubun en sürpriz takımı olarak gösterilen ekip, 19 maçta 31 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

KAFKASSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

38 puanı bulunan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Kafkas Kartalı, deplasman maçlarında da oldukça başarılı sonuçlar elde etti. Ligde şu ana kadar 9 deplasman maçına çıkan ekip, bu maçların 6’sını kazanırken, 2 maçta berabere kaldı. Sadece 1 maç kaybeden yeşil siyahlılar, bu 9 maçta rakip filelere 16 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.

TEK HEDEF GALİBİYET

Hasan Uğur Kardal’ın talebeleri Bulvarspor’u evinde yenerek, deplasman galibiyet sayısını 7’ye çıkarmak ve koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışacak. Futbolcuların moralli olması teknik heyeti mutlu ederken, takımda olan birlik ve beraberlik görüntüsü de Kulüp Başkanı Sedat Yavuz ve Yönetim kurulunu mutlu ediyor.

BULVARSPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan İstanbul ekibi Bulvarspor, geride kalan 19 hafta sonunda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Ligde topladığı 26 puanla 9. sırada bulunan ekip, küme düşme hattına 5, play-off hattına ise 8 puan uzaklıkta bulunuyor. Son 9 maçta sadece 1 kez yenilen ekip, geçtiğimiz hafta ise Galata SK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Bulvarspor ligdeki 19 karşılaşmada 24 gol atma başarısı gösterirken kalesinde ise 26 gol gördü. Takımın en etkili silahları ise 6 gol atma başarısı gösteren Gülhan Üreyen ve 4 golü bulunan oyuncular Taha Osman Özmert ve Muhammet Kurt.

İLK MAÇI KAFKAS 8 KİŞİYLE KAZANMIŞTI

Ligin ilk yarısında İnegöl’de oynanan ve nefes kesen karşılaşma Kafkasspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti. Bu maçı Kafkasspor 8 kişiyle tamamlamasına rağmen maçtan 3 puanı alan ekip olmuştu.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 20. Hafta mücadelesinde Bulvarspor-İnegöl Kafkasspor arasındaki mücadele 9 Şubat Pazartesi günü saat 13.00’de oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.