Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda tek aday olan mevcut başkan Turgay Durmuş, yeniden odanın başkanlığına seçildi. Kongreye Orhangazi Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan yardımcısı Lütfü Bakırdan, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İyi Parti Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu, siyasi, STK ve çok sayıda üye katıldı. Kongrenin divan başkanlığını ise Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (BESOB) Fahrettin Bilgit yaptı.

İşte yeni yönetim kurulu;

'Turgay Durmuş, Yalçın Özgür, Yasin Vatansever, Süleyman Acar, Hüsamettin Şimşek, Adem Şipal, Temel Usta, Sadrettin Güman, Erdoğan Demir, Atila Niğdelioğlu ve Uğur Gündüz. Denetim kurulu ise Sinan Mısır, Fatma Demir ve Fatih Talaş.'