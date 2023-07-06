Er meydanlarında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adına boy gösteren Orhan Okulu, daha önce iki kez başpehlivan olduğu yağlı güreşin şampiyonlar ligi Kırkpınar hazırlıklarını tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyespor’un 34 yaşındaki başpehlivanı, “Paşa’nın Aslanı” lakabıyla anılan Orhan Okulu, Kırkpınar’ın ‘dualı çayırına’ ilk kez 11 yaşında ayakbastı.

Farklı boylarda elde ettiği derecelerle 24 yaşında Baş’a güreşmeye başlayan Okulu, 2015 ve 2018’de yağlı güreşin şampiyonlar ligi Kırkpınar’da başpehlivanlığı kazandı.

Bu yıl sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3’üncü etabı geride kalan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde liderlik koltuğunda yer alan Okulu, 7-9 Temmuz tarihlerinde 662’ncisi düzenlenecek Kırpınar Yağlı Güreşleri hazırlıklarını tamamladı.

Son hafta Edirne’de kampa giren Okulu, seyir zevki yüksek bir Kırkpınar olacağını belirterek tüm pehlivanlara başarılar dileyen Okulu, “Üst üste yaşadığım ameliyatlar sonrası bu yıl herhangi bir sakatlık yaşamadan iyi bir sezon geçiriyorum.Antalya’ya altın kemeri götürmek istiyorum” dedi.