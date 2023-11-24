Türkiye'nin lider seyahat pazaryeri Enuygun.com, yurtdışında sonbahar-kış tatili yapmak isteyenler için pasaport ve vize gerekmeksizin sadece çipli kimlik kartı ile gidilebilecek rotaları derledi. Üstelik bu rotalarda Euro kullanmadan seyahat etmek mümkün.

Enuygun.com, yıl sonuna kadar yurtdışı seyahati yapmayı planlayanlar için Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile giriş yapılan ülkeleri sıraladı. Vize ve pasaport zorunluluğu olmadan, anında karar verip engele takılmadan ziyaret edebileceğiniz ülkeler arasında Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Bu ülkeler aynı zamanda ekonomik bir yurtdışı tatilini mümkün kılıyor.

İşte O Pasaportsuz Seyahat Edilebilen Ülkeler!

Enuygun.com, Euro haricinde kendi para birimleriyle de gezebileceğiniz pasaportsuz ülkeleri şu şekilde sıralıyor:

Gürcistan: Kara ve hava yolu ile ziyaret edilebilen Gürcistan, doğası ve mimarisi ile dikkat çekiyor. İstanbul'dan kısa bir uçuşla Karadeniz kıyısındaki Batum ya da başkent Tiflis'e ulaşabilirsiniz. Batum'da gezilecek yerler arasında modern Ali ve Nino heykelleri, Batum Bulvarı ve Botanik Bahçesi bulunuyor.

Moldova: Çipli kimlik kartı ile 90 güne kadar kalınabilen Moldova'nın popüler şehri Kişinev, Moldova Ulusal Tarih Müzesi, Stefan Cel Mare Bulvarı ve Nativity Katedrali ile keşfedilmeyi bekliyor. Moldova'ya seyahat edenlerin tatması gereken lezzetler arasında polenta, racitura ve zaman bulunuyor.

Azerbaycan: Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile vizesiz 90 güne kadar kalınabilen Azerbaycan'ın başkentleri Bakü ve Gence, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkıyor. Bakü'de İçeri Şehir, Şirvanşahlar Sarayı ve Bakü Bulvarı görülmeye değer yerlerden sadece birkaçı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çipli kimlik kartlarıyla 30 güne kadar ziyaret edebildikleri Kuzey Kıbrıs, turistik cazibesi, tarihi zenginlikleri ve lezzetli yemekleriyle dikkat çekiyor. Bellapais, Girne Kalesi ve Selimiye Camii gibi önemli bölgeleri keşfetmek için uçak biletinizi alabilirsiniz.