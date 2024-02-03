Dünyanın önde gelen markalarını bünyesinde bulunduran Pathka, ilk şubesini Downtown Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nde törenle açtı.

Dış giyim mağazasıyla hizmet veren Pathka, doğa sporları, şehir yaşantısı ve tüm hava şartlarına uygun kıyafetlerle geniş bir koleksiyon sunuyor. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ndeki mağazasında kendi ürünlerini de sunmaya hazırlanan Pathka’nın, şehirde stil, doğada heyecan arayan herkese cevap veren konseptiyle kısa sürede Türkiye çapında farklı şubelerle hizmet vermesi planlanıyor. Pathka, Atış Grup ile outdoor giyim üretiminin Türkiye’deki yetkin ismi Yenidünya Tekstil ortaklığından doğmuş bir giyim ve perakende markası.

Pathka markasının rekabet oluşturmak için değil müşterilere farklı bir deneyim sunmak için kurulduğunu belirten Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, "Yenidünya Tekstil ile beraber kurduğumuz Pathka markasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Pathka markasında çok büyük hedeflerimiz var. Pathka bizim ilk perakende markamız olmakla beraber tek perakende markamız da olmayacak gibi duruyor. Şuan 14 ithal marka ve kendi ürünlerimizle açtığımız mağazamızda yaz sezonunda da yeni markalarla devam edecek. Sektörde çok güzel bir noktaya değindiğimiz bir marka oldu. Türkiye’de temsili çok az olan markaları bünyemizde toplamış bulunuyoruz. Her yerde bulunmayan ve sadece internette üzerinde bulunan ürünleri mağazamızda müşterilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki yaz ve kış sezonun için Türkiye’de temsilciliğini yaptığımız yeni markalar için görüşme halindeyiz. Pathka markası ’Şehirde stil, doğada macera’ sloganıyla yola çıktığımız hem günlük kıyafetler, hem de outdoor alanında iddialı bir markamız olacaktır. Tek projemiz Downtown değil önümüzde Babylon projemiz var. Başka sürpriz projelerimiz de devam ediyor. Amacımız bu perakendenin içinde olan markalara bir rakip olmak değil müşterilerimize farklı bir deneyim sunmaktır. Şuan mağazamızın ilk etabı açılıyor, arka bölümde 700 metrekare bir alanımız daha var. Burada daha deneyim odaklı bir çalışma yapacağız” diye konuştu.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde ilk şubenin açılışında eski bakan ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Büyükşehir Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın, önceki dönem AK Parti Milletvekili Ali Kul, Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Atış Grup CEO’su Ahmet Atış, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Yeni Dünya Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Samet Yenidünya ve çok sayıda vatandaş katıldı.