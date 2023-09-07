İnegöl kent Konseyi Hayvanları Koruma Gönüllüleri Çalışma Grubu sokak hayvanları için pet kuaför hizmeti sundu

İnegöl kent Konseyi Hayvanları Koruma Gönüllüleri “satın alma sahiplen” fikrini aşılamayı amaçladıkları ücretsiz pet kuaför hizmetini bugün İnegöl sahipsiz hayvanlar bakım merkezinde gerçekleştirdi. Bu merkezde gerçekleştirilen pet kuaför hizmeti; yıkama, tıraş, tırnak bakımı ve tüy taramayı kapsıyor. Hayvanların daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi adına gerekli olan hijyen bakımını İnegöl kent konseyi hayvanları koruma gönüllüleri çalışma grubu gerçekleştirdi.

Etkiniliğin ardından açıklama yapan İnegöl kent Konseyi Hayvanları Koruma Gönüllüleri Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan,

“İnegöl kent konseyi hayvanları koruma çalışma grubu olarak bugün İnegöl sahipsiz hayvanlar bakım merkezindeydik.

Siz değerli insanlara Satın alma sahiplen fikrininin güzelliğini göstermek istedik. Sokak hayvanlarının ne kadar güzel oldugunu göstermeyi kendimize yol bildik.

Sokak hayvanları mahalle sakinlerimizdir. Onlara sahip çıkmak bizim en vicdani görevimizdir. İnsanlar için hapishaneler nasıl ömür boyu yaşam alanı olamaz ise hayvanlar için de bakım merkezleri ve barınaklar ömür boyu yaşam alanı olamaz.

Bu amaçla yaptığımız pet kuaför hizmetimizi gönüllü olarak sunduk. Umarız sahiplenme konusunda büyük bir adım olur.” İfadelerine değindi.

Öznur Dede