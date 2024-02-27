’Paylaşımlı Yolculuk’ Yönetmeliği için toplanan 376 bin imzayı Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) teslim etti.

’Paylaşımlı Yolculuk’ Yönetmenliği için 376 bin imza toplandı. Martı Tag kurucusu Oğuz Alper Öktem toplanan imzaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) teslim etmek üzere Martı Tag sürücüleri ile bir araya geldi. İBB önünde gerçekleşen buluşmada Oğuz Alper Öktem açıklamalarda bulundu. Öktem, 376 bin imza toplandığına dikkat çekerken paylaşımlı yolculuk sisteminin önemli bir istihdam alanı oluşturduğunu belirtti.

376 bin kişinin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği istediğini söyleyen Öktem, ’’Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için 376 bin imza toplandı. İstanbul’daki en büyük ulaşım camiası olarak sesimizi duyurmaya geldik. Dünyanın her yerinde bir tuşa bastığınızda ayağınıza kadar araç geliyor. Paylaşımlı yolculuk yapılmayan ülke sayısı çok az. 120 bin Martı Tag sürücüsü, aileleriyle birlikte 376 bin kişi bunun dışında 2,5 milyon müşterimiz de paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini istiyor. Martı Tag çok büyük bir istihdam sahasıdır hem İstanbul trafiğini rahatlatacak bir uygulamadır hem de çevreci bir şeydir. Ayrıca bu sistem ile devletin kasasına vergi sokacak bir sistemdir. Bu dilekçeleri bugün İBB’ye vermek için geldik’’ dedi.

Yönetmeliğin çıkmasıyla devletin vergi kazanımı elde edeceğini de belirten Öktem, ’’Sarı taksi endüstrisi yılda milyarlarca lira ciro yapmasına rağmen vergi ödemiyor. Paylaşımlı yolculuk sistemi ile bütün yolculuklar dijital olarak kayıt altına alınacağı için hesaplarımıza göre yıllık 1 ile 2 milyar dolar arası vergi kazanımı olacaktır. 120 bin kişi bu sistemde istihdam buluyor. Yönetmeliğin çıkmasıyla 100 binlerce kişi daha istihdam alanı bulacak. Bu sistemde sürücüler ve yolcuların bilgileri sitemde kayıtlı olduğu için güvenli bir ulaşım sağlanacak. İstanbul’daki trafik sorunu da paylaşımlı yolculuk ile çözülebilir’’ şeklinde konuştu.