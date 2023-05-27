Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi kırsal kalkınma projesi çerçevesinde yerli üretimi arttırmayı teşvik amaçlı olarak 25 bin ata tohumundan yetiştirilen sebze fidesini ilçe halkına dağıttı.

Pazaryeri Belediyesi yerli üretimi teşvik etmek, üreticileri kalkındırmak ve ekonomiye katkı sağlamak adına çiftçilere desteğini sürdürüyor. Her zaman çiftçimize desteğimizi sürdürmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin dağıtımın ardından yaptığı açıklamada, “Pazaryeri Belediyesi olarak çiftimizin yanındayız. 25 bin fideyi bu gün çarşı meydanında belediye binamızın önünde çam sakızı çoban armağanı çiftçimize destek olmak adına ücretsiz fidelerimizi dağıtıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Pazaryeri Belediyesi önünde düzenlenen programda Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, il ve belediye meclis üyeleri vatandaşlara fide dağıttı.