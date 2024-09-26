Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen panayırı bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha kapsamlı yapılırken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin herkesi ilçelerine davet etti.

Panayır alanında çocuk oyun parklarından, illerin yöresel ürünleri, giyimden midilli atları ve develere kadar her bir detay düşülmüş. Özellikler çocuklar için oyun alanları boş kalmazken, gençlerde lunaparkta gönüllerince eğlendiler. Erzurum, Afyonkarahisar, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi illerden panayıra illerine özgü ürünlerini sergilerken, vatandaşlar ise bunları tatma fırsatı buldu.

"Pazaryeri panayırımız, dolu dolu şenlik havasında gerçekleşiyor"

Panayır alanını gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Tekin, "Bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel Pazaryeri panayırımız dolu dolu şenlik havasında gerçekleşiyor. Bu sene diğer yıllara göre daha kalabalık esnafımız var. Halkımız mutlu dışarıdan gelenler de çok fazla Bozüyük’ten, Bilecik’ten hatta önceden panayırı olanlar ilçelerimizdeki vatandaşlarımız bile yeniden panayıra gelmeye başladılar. Bursa, İnegöl, Kurşunlu, Eskişehir, Bilecik Adapazarı tarafından da çok fazla misafirimiz var. Dolu, dolu bir panayır geçiriyoruz buradan bütün hemşirelerimize sesleniyoruz çıksınlar, çıksınlar gelsinler. Akşamları açık hava sinemaları oluyor, küçük minik konserler oluyor" dedi.

"Şenlik alanımızı görüyorsunuz baya kalabalık"

Antalya’dan bir yakınına gelen ve panayıra da uğrayan Hüseyin Doğan, "Başkanımızın bize göstermiş olduğu misafirperverliğinden çok teşekkür ediyorum. Kendilerine çok misafirperver bir başkanımız varmış. Şenlik alanımızı görüyorsunuz baya kalabalık çok da dışarıdan gelen misafirlerimiz var bundan dolayı biz sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.