Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut Başkanlığınca yapılacak olan 105 konut, altyapı ve çevre düzenlemesi bayram sonu başlıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in ilçe halkına söz verdiği yatırımların başında yer alan TOKİ’de ilk kazma vuruluyor. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplantı Salonunda ihalesi gerçekleşen Pazaryeri Doğanlar Mahallesi 105 konut alanında ihaleyi alan Erencan Yapı İnş. San. Ltd. Şti.’nin yetkilileri Veysi Eren, Cuma Burak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin inceleme yaptı.

Pazaryeri ilçesinde önümüzdeki 5 yılın yatırım yılı olacağını vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçe halkının merakla beklediği TOKİ yapımını seçim çalışmalarında herkese anlatıp ihale aşamasının tamamlandığını, çalışmaların önümüzdeki haftadan sonra başlayacağını söyledi.