Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bazı evlerde halen yaşanan arıza dolayısıyla içme suyu verilmezken, yaşanan arızanın 15 gündür onarılmadığı görüldü. Arızanın halen giderilmemiş olması, iki belediyenin daha önceden çöp toplama konusundaki restleşmesinden ötürü 'intikam mı' sorusunu akıllara getirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin içme suyu ihtiyacı karşılanan Karasu İçme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle Pazaryeri ilçesinin bazı mahallelerine su ulaşmazken yaşanan arıza nedeniyle arıza yaşanan bölgede suyun boşuna aktığı görüldü.

Arızanın 15 gündür Bilecik Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği tarafından onarılmadığı anlaşıldı.

Pazaryeri ilçesine mevcut kaynaklardan su ihtiyacı karşılanırken, Doğanlar Mahallesi'nin üst kısımları ve Beşikli Mahallesi'ne su geceleri verilmeye devam çalışılıyor.

“VATANDAŞLARDAN KARASU BİRLİK BAŞKANINA TEPKİ”

Vatandaşlar arasında günlerdir boşa akan patlağın tamir edilmemesini Birlik Başkanı ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin ile çöp toplama konularında restleştiğinden dolayı Başkan Subaşı’nın Başkan, Tekin’i zorda bırakmak amacı taşıdığı iddialarını gündeme getirdi.

"Su nimettir" diyen vatandaşlar ise, "Günlerdir boşa akan su borusunu yapamayan Karasu Birliği'nin hiç mi vicdanları sızlamıyor milletin oylarıyla hizmet için gelenler millete acı çektirmekten adeta zevk alıyorlar yazıklar olsun" diyerek sitem ettiler.