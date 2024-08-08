Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yerleşim yerine yakın arazide çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

İlçeye bağlı Dereköy köyünde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken yangına Pazaryeri Belediyesi, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, Bozüyük Orman İşletme Şefliği ekipleri, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy yakınında çıkan yangın alevler yerleşim yerine ulaşmadan köylü vatandaşların ve ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tahkikat başlattı.