Bilecik’te seyir halinde bir anda alevler yükselen tır cayır cayır yanarken, yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Sakarya kara yolunda seyir halinde bulunan Ali Yılmaz idaresindeki 42 AGT 248 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Bayırköy Beldesinde ön kısmından alevler çıkmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı kaplarken, yangına Bayırköy Belediyesine ait itfaiye ekipler müdahale etti. Yangından araç tamamen yanarken, kolundan yaralanan araç sürücü tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.