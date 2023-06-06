Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırlamış olduğu ürünler açılan sergide sergilenirken, kursiyer sporcuların Kickboks, tekvando ve müzik kursiyerleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Pazaryeri HEM Müdürü Fatoş Karaca Beler, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açılışında çocukların kaliteli vakit geçirmesi için satranç, resim, robotik kodlama, değerler eğitimi kurslarına da yıl boyunca yer verildiğini kaydetti.

“104 KURS İLE 1813 KURSİYERE HİZMET VERİLDİ”

Pazaryeri HEM olarak bu yıl unutulmaya yüz tutan sanatsal kültürü olan yorgancılık, sepet örücülüğü, çömlekçilik ve bıçak yapımı kurslarını açarak bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı misyon edindiklerini belirten Müdür Karaca Beler, "Merkezlerimizde sadece el emeği ürünler oluşturulmamaktadır. Aynı zamanda halkımızın kendisini geliştirmek isteyebileceği her türlü kurslara yer verilmektedir. 2022-2023 Öğretim yılında Eylül ayından Haziran ayına kadar kurumumuzda toplam 104 Kurs açılmış ve bin 813 kursiyere hizmet verilmiştir. Bu yıl kurumumuzca müzik alanından spor alanına kadar farklı kategorilerde kurslar açılarak öğrencilerimizin talepleri karşılık bulmuştur. Kurumumuzca Kick boks, Atletizm ve Taekvondo kurslarıyla da çocuklarımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin spor alanlarında aldıkları ödüller, onların geleceğin en iyi sporcuları olacağının işaretçisi olduğunu bizlere göstermiştir” diye konuştu.

Katılımcı protokol tarafından kurdelesi kesilen ve Halk Eğitim Merkezi binasında hafta sonuna kadar açık kalacak olan el sanatları sergisiyi gezen Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediyesi Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci kursiyerlerin yapmış olduğu el işi eşyalar hakkında da kursiyerlerden bilgiler aldı.