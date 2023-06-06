Planlı kentleşmeye örnek olan Nilüfer’de kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri tarafından Alaaddinbey Mahallesi’nde tespit edilen bir iş yeri yıkıldı. Farklı lokasyondaki iki kaçak işyerine ise mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle müdahale edilemedi.

Planlı kentleşme ile dikkat çeken Nilüfer’de kaçak yapılara göz açtırılmıyor. Gelen şikayetleri de değerlendiren Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü ve Alaaddinbey Mahalleleri’nde 3 kaçak yapı tespit etti. Kaçakla mücadele çalışmasında polis, zabıta, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri de bulundu.

Gerekli tedbirleri alan ekipler, Alaaddinbey Mahallesi’nde inşa edilmiş çelik konstrüksiyon yapıyı yıktı. İş makinesinin kullanıldığı yıkım çalışmasında tarla vasfındaki alana kurulmuş 850 metrekarelik depo yıkıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin yıkım kararı aldığı, tarla vasfında olan Alaaddinbey Mahallesi’ndeki 600 metrekarelik bir işyeri ile Ürünlü’de bulunan 2 bin 600 metrekarelik bir diğer kaçak işyeri ise mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı alması nedeniyle yıkılamadı.