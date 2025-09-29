Festivale AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katılım sağladı. Asırlardır toprakla yoğrulan Kınık çömlekçiliğinin eşsiz eserlerinin sergilendiği festivalde, ziyaretçiler usta çömlek ustalarının el emeğini yakından görme fırsatı buldu. Festival kapsamında açılan çömlek stantlarını gezen katılımcılar, çömlek sanatının kültürel miras olarak korunmasına verilen önemi birebir deneyimledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Etkinlikte emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ediyorum, bu değerli geleneğin yaşatılmasına olan destekleri büyük" ifadelerini kullandı

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın da katıldığı festivalde şunları söyledi " Festivalin kültürel değere katkısı çok büyük. Organizasyona emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.