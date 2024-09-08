Uluslararası Altın Biber Festivali ve Yenişehir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, Tuğçe Kandemir konserinin ardından Osmangazi Millet Bahçesi’nde düzenlenen bisiklet turuyla devam etti. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in çağrısıyla bir araya gelen bisiklet tutkunları, Yenişehir’in kurtuluşu anısına pedal çevirdi.

Etkinlikte, Yenişehir Bisiklet Kulübü ve Bisikletliler Derneği üyeleriyle birlikte yaklaşık 8 kilometrelik orta zorlukta bir parkurda pedal çevrildi. Bisikletçiler, Osmangazi Millet Bahçesi’nden Kozdere Çamlığı Mesire Alanı’na kadar sürdükleri parkurun ardından piknik yaptı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Yenişehir’de oluşmuş bir bisiklet kültürü var ve bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yenişehir Bisiklet Kulübü ve Bisikletliler Derneği öncülüğünde bu kültürü daha da ileriye taşıyacağız. Dün, Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladık. Bugünkü bisiklet turunu da bu çerçevede düzenledik. Oldukça faydalı bir etkinlik oldu. Gençlerimiz orta zorlukta parkuru başarıyla tamamladı. Spor kültürünü gençlerimize aşılamamız gerekiyor. Yenişehir’i gerçekten değiştirmek istiyorsak, öncelikle insanların yaşamlarını değiştirmeliyiz. Bu yüzden bu tür etkinlikleri yapıyoruz” dedi.