Yaz aylarında seyahat etmeyi planlayan yolcular için Pegasus Hava Yolları'ndan sevindirici bir haber geldi. Pegasus, Kıbrıs'a indirimli uçak bileti satışlarını başlattı. Bu kampanya kapsamında, KKTC uçuşlarına yönelik biletler 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ancak, bu kampanya sadece 10 bin koltukla sınırlı olacak.

İndirimli biletler, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde alınan biletler için geçerli olup, 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek. Kampanya, flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak.

İndirimli bilet fiyatlarıyla seyahat edilebilecek hatlar şunlardır:

- İzmir-Ercan-İzmir

- Ercan-Kayseri

- Antalya-Ercan-Antalya

- Çukurova-Ercan-Çukurova

- Ankara-Ercan-Ankara

- İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

Ek olarak, 9 Euro + vergilerle seyahat edilebilecek hatlar:

- Ercan-Diyarbakır

- Ercan-Gaziantep

19 Euro + vergilerle seyahat edilebilecek hatlar ise:

- Kayseri-Ercan

- Diyarbakır-Ercan

- Gaziantep-Ercan