Yaz aylarında seyahat etmeyi planlayan yolcular için Pegasus Hava Yolları'ndan sevindirici bir haber geldi. Pegasus, Kıbrıs'a indirimli uçak bileti satışlarını başlattı. Bu kampanya kapsamında, KKTC uçuşlarına yönelik biletler 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ancak, bu kampanya sadece 10 bin koltukla sınırlı olacak.
İndirimli biletler, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde alınan biletler için geçerli olup, 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek. Kampanya, flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak.
İndirimli bilet fiyatlarıyla seyahat edilebilecek hatlar şunlardır:
- İzmir-Ercan-İzmir
- Ercan-Kayseri
- Antalya-Ercan-Antalya
- Çukurova-Ercan-Çukurova
- Ankara-Ercan-Ankara
- İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
Ek olarak, 9 Euro + vergilerle seyahat edilebilecek hatlar:
- Ercan-Diyarbakır
- Ercan-Gaziantep
19 Euro + vergilerle seyahat edilebilecek hatlar ise:
- Kayseri-Ercan
- Diyarbakır-Ercan
- Gaziantep-Ercan