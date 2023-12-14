Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı, Doğanca köyünde çiftçilere yönelik gece eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Doğanca köyünde yapılan toplantıda, 2024 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi başvuruları, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, sözleşmeli üretim, tarımsal üretim planlaması, tarım ve orman bakanlığınca yürütülen tarım ve hayvancılık konuları hakkında hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı sonrasında çiftçilerden gelen sorular yanıtlanıp, çiftçilerin istek ve görüşleri alındı.