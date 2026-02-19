Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eski Bilecik Bursa yolu üzerinden Pelitözü kavşağına girmek isteyen Gizem C. idaresindeki 54 FB 583 plakalı otomobil ile üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Faruk Y. idaresindeki 11 ACD 665 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerin yanı sıra bir araçta yolcu olarak buluna C.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.