Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"