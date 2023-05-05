Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinden aktarılan habere göre, Mehmetçikler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Bakanlığın ele geçirdiğini duyurduğu malzemeler şöyle: