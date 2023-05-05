Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Bakanlığın resmi internet sitesinden aktarılan habere göre, Mehmetçikler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Bakanlığın ele geçirdiğini duyurduğu malzemeler şöyle:
- - 3 adet AT-4 tanksavar silahı,
- - 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- - 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- - 8 adet el bombası,
- - 1 adet Anti/Tank mayını,
- - 4 kg C4 patlayıcı,
- - 5 adet EYP,
- - 2500 adet 7,62 mm makinalı tüfek mühimmatı,
- - 20 adet 10’lu 5,45 mm mühimmatı,
- - 9 adet RPG-7 Anti/Tank mühimmatı,
- - 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,
- - 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- - 4 adet M-16 şarjörü,
- - 8 adet RPG-7 sevk fişeği,
- - 55 metre infilaklı fitil,
- - 20 metre saniyeli fitil,
- - 9 adet elektrikli fünye,
- - 1 adet telsiz,
- - 1 adet el dürbünü,
- - 6 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi