Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu saha çalışmasında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyuran Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri de listeledi:

- 10.800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 720 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 11 adet Doçka makineli tüfek namlusu,

- 8 adet el bombası,

- 1 adet Doçka makineli tüfek sehpası,

- 2 adet Doçka makineli tüfek gövdesi,

- 1 adet Doçka makineli tüfek yönlendirme kolu,

- 4 adet AK-47 piyade tüfeği el kundağı.