Bursaspor, 2023-2024 TFF 2. Lig Beyaz Grup sezonuna heyecanla hazırlanıyor. Yeşil-Beyazlılar, açılış maçını 27 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk ederek gerçekleştirecek.
Bursaspor'un ilk yarı maç programı belli oldu ve bu süreçte 1 maç Çarşamba günü, 7 maç Cumartesi günü ve 10 maç Pazar günü oynanacak.
İşte Bursaspor'un 2023-2024 sezonunun ilk yarı maç programı:
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Hafta: Yeni Mersin İdman Yurdu ile 27 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
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Hafta: Deplasmanda Karacabey Belediyespor ile 2 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecekler.
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Hafta: Ev sahibi olarak Ankaraspor ile 10 Eylül Pazar günü saat 16.30'da mücadele edecekler.
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Hafta: Deplasmanda Nazilli Belediyespor ile 16 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da karşılaşacaklar.
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Hafta: Evlerinde Altınordu'yu 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da ağırlayacaklar.
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Hafta: B. Yeni Çarşıspor ile 1 Ekim Pazar günü saat 16.00'da kendi sahalarında mücadele edecekler.
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Hafta: Deplasmanda Ankara Demirspor ile 7 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da karşı karşıya gelecekler.
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Hafta: BAY.
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Hafta: Evlerinde Bucaspor 1928'i 18 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da ağırlayacaklar.
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Hafta: Adıyaman FK ile 22 Ekim Pazar günü saat 15.30'da kendi sahalarında mücadele edecekler.
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Hafta: B. Yeni Çarşıspor'u 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda karşılayacaklar.
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Hafta: Kırşehir FSK ile 5 Kasım Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda mücadele edecekler.
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Hafta: Evlerinde W. Kırklarelispor'u 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'te ağırlayacaklar.
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Hafta: Zonguldak Kömürspor ile 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahalarında mücadele edecekler.
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Hafta: Deplasmanda 1461 Trabzon FK ile 26 Kasım Pazar günü saat 14.00'te karşı karşıya gelecekler.
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Hafta: Esenler Erokspor ile 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'te kendi sahalarında mücadele edecekler.
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Hafta: Ev sahibi olarak A. Afyonspor ile 10 Aralık Pazar günü saat 14.00'te mücadele edecekler.
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Hafta: Deplasmanda Diyarbekirspor ile 16 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te karşılaşacaklar.
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Hafta: B. Vanspor FK ile 24 Aralık Pazar günü saat 14.00'te kendi sahalarında mücadele edecekler.