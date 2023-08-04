Bursaspor, 2023-2024 TFF 2. Lig Beyaz Grup sezonuna heyecanla hazırlanıyor. Yeşil-Beyazlılar, açılış maçını 27 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk ederek gerçekleştirecek.

Bursaspor'un ilk yarı maç programı belli oldu ve bu süreçte 1 maç Çarşamba günü, 7 maç Cumartesi günü ve 10 maç Pazar günü oynanacak.

İşte Bursaspor'un 2023-2024 sezonunun ilk yarı maç programı: