Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıkladığı seçim tarihinin geç olduğunu vurgulayarak, bir an önce seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini yayımladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor Kulübü, yayımladığı açıklama ile TFF seçimlerinin daha erken bir tarihte gerçekleşmesini istediklerini duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu’nun hiçbir öneri ve demokratik sürece gerek duymadan açıkladığı 18 Temmuz 2024 tarihli seçim kararının Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamının düzelmesi için çok geç bir tarih olduğu kanısındayız. TFF’nin mevcut düzenin düzelmesi ve Türk futbolunun hak ettiği güzel günlere ulaşması için bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.

TFF’nin Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına belirledikleri gibi 18 Temmuz’da değil acil olarak sezon sonunda seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Böylece yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu daha iyi yerlere getirme çalışmaları için yeni sezon öncesinde ihtiyaç duyacakları zamana sahip olacaklarını umuyoruz.

Günden güne futbolumuzu bir bataklığa saplayan TFF Yönetim Kurulu’nun, Türk futbolunun geleceğini ve İyiliğini düşünüyorsa, bir an önce mantıklı ve doğru olan kararları almasını rica ediyoruz."