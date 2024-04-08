Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bayram hazırlıkları kapsamında tüm mezarlıkları elden geçirdi.

Temizliği ve bakımı yapılan mezarlıklar vatandaşların bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Ayvalık genelindeki 4 büyük mezarlık yaban otlarından temizlendi, ağaçlar budandı ve tüm yollara bakım yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Mezarlıklarımız düzenli olarak temizleniyor. Bunun yanı sıra bayramlara da ayrı bir özenle hazırlanıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve keyifli bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.