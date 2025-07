Pendik halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "bayraklarla donatalım" çağrısına kayıtsız kalmadı. Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla ilçede caddeler ve sosyal tesisler ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" vurgusuyla yaptığı, "Her sokak, her cadde, her hane bayraklarla donatılmalı" çağrısı Pendik’te karşılık buldu. Erdoğan’ın birlik ve beraberlik mesajı sonrası Pendikliler ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla, belediyeye ait tüm sosyal tesislere, ilçe genelindeki LED ekranlara ay yıldızlı bayrak yansıtıldı. Aynı zamanda belediye ekipleri, ilçedeki ana cadde ve meydanları ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatarak güçlü bir görsel ile birlik mesajı verdi. Öte yandan Pendik, bir kez daha milli birlik ve beraberliğin sembol ilçelerinden biri haline geldi.