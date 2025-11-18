MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı ziyaretiyle ilgili açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konunun tamamen TBMM’deki komisyonun yetkisinde olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, Bahçeli’nin sözleriyle ilgili soruya verdiği yanıtta, ziyaretin Meclis komisyonunun alacağı karara göre şekilleneceğini ve takdir yetkisinin komisyona ait olduğunu vurgulayarak, komisyonun kararının bekleneceğini ifade etti.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yinelemiş, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasında bulunmuştu.