Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 18.11.2025 tarih ve 28 sayılı toplantısında FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurula sevk edilen 2. Lig sporcuları hakkında aldığı kararları açıkladı.

TFF tarafından PFDK’ye sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Bursaspor’dan 3, Karacabey Belediyespor A.Ş.’den 5 ve İnegölspor’dan ise 4 futbolcuya hak mahrumiyeti cezaları verildi.

BURSASPOR’DAN 3 FUTBOLCUYA

Emrehan Gedikli ile Enes Kaya’ya 45 gün Sefa Narin’e ise bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

İNEGÖLSPOR'DAN 4 FUTBOLCUYA CEZA

Ruhan Arda Aksoy, Mete Sevinç, ve Emre Şeker’e 3 ay, Yücel Candemir’e ise bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.’DEN 5 FUTBOLCUYA

Yusuf Ziya Gümüş ile Doğanay Kılıç’a 3 ay, Tayyip Mevlüt Kaya’a 6 ay, Furkan Metin ile Kadir Turhan’a ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak: TFF