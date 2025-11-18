Açılış törenine CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ev sahipliği yaptı. Açılış kurdelesini CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna İl ve partililer birlikte kesti.

Zemci Şahin: “İnegöl’ün İl Olması İçin Sözümüzün Arkasındayız”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin yaptığı konuşmada, İnegöl’ün il olması için geçmişte verilen teklifleri hatırlatarak, “Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte olduğu gibi bugün de sözünü tutacaktır. İnegöl’ü il yapmak için yine o teklife evet diyecektir” dedi. Şahin, mevcut iktidarın siyasi hesaplarla İnegöl’ün il olmasını engellediğini savunarak, “Vatandaşın gönlünü kazanmak, milletin gönlünü kazanmak gerekir. Biz onların oyunlarını her defasında bozacağız” ifadelerini kullandı.

Şahin, CHP’nin gelecekte İnegöl Belediye Başkanlığını kazanacağını ve Türkiye’de iktidar olacağını vurgulayarak, “Türkiye’nin CHP iktidarına büyük bir ihtiyacı var. Adalet için, demokrasi için, insan hakları için, refah için var. En kısa zamanda biz AKP’yi göndereceğiz, CHP iktidarını kuracağız” diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş: “CHP Mücadele Partisidir”

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise konuşmasında, Türkiye’nin zor ve tarihi günlerden geçtiğini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadeleyi verenlerin kurduğu bir partidir. Halkın iktidarını engelleyemezsiniz. CHP’lileri bir adım bile geri attıramazsınız” dedi.

Yeşiltaş, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı zorlukları dile getirdi. “Onlar korkuyorlar. Çünkü CHP geldiği zaman bugüne kadar yaptıkları her şeyin hesabını verecekler” diyen Yeşiltaş, Yeniceköy Mahalle Temsilciliği’nin bir mücadele alanı olacağını vurguladı.

Berna İl: “Umudu ve Mücadeleyi Büyüteceğiz”

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna İl ise açılışta yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet Halk Partisi sahada, alanda, meydanda, her yerde var. Artık Yeniceköy’de de var. Burası sadece bir temsilcilik olmayacak, burada umudu ve mücadeleyi örnekleyeceğiz” dedi.