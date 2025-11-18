Türkiye'nin en popüler kayak merkezi Uludağ, 3 ay sonra yeniden beyaza büründü. Bu yıl Temmuz ayının ortalarına kadar karlı kaplı olan Uludağ, hasret kaldığı beyaz örtüyle yeniden tanıştı. İnegöl'den net bir şekilde görülen merkezin en yüksek tepelerinin karla kaplanmaya başladığı görülüyor.

Uzmanlara göre bu yıl kış dönemi mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla geçecek. Aralıklarla sert soğukların yaşanacağı ülkemizde kar yağışının yüksek ve iç kesimlerde mevsim normallerinde, Marmara da dahil diğer bölgelerde ise kısa dolaşımlarla etkili olması bekleniyor.

Özellikle Bursa'da Uludağ başta olmak üzere, dağ ilçeleri olan Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyük Orhan ve İnegöl'ün Uludağ yamaçlarındaki köyleri ile İnegöl-Domaniç ilçeleri arasındaki bölge ve Oylat-Hayriye arasındaki bölgelerde kar yağışlarının mevsim normallerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT