Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında terörle mücadele sürecine değinmiş ve Terörsüz Türkiye hedefinin zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhattaplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa ilerleme nasıl kaydedilecek. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" demişti.

Bahçeli’nin “İmralı’ya giderim” çıkışına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Dervişoğlu paylaşımında, “Salın gitsin” ifadelerini kullandı.