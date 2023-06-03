Pendik’te drift yapan ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 20 bin 778 TL para cezası kesildi.

Pendik’te 29 Mayıs tarihinde yaşana olayda, yolda drift yaparak ilerleyen bir sürücü o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri plaka bilgisi üzerinden araç sürücüsünün M.A. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahıs, sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘drift yapmak’ içerikli maddesinden 20 bin 342 TL, ‘karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak’ maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 20 bin 778 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı.

Ayrıca şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” içerikli 179. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.