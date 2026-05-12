Pendik'te Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 'Engelsiz Şenlik'te engelli bireyler ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Başkan Ahmet Cin'in de katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, şenlik dron ile görüntülendi.

Pendik Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen 'Engelsiz Şenlik', engelli bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık bin 500 engelli birey ve ailesi ağırlandı. Şenlik kapsamında sihirbaz, jonglör ve bubble şov gibi sahne gösterileri düzenlenirken, çocuklar için kurulan oyun alanlarında renkli görüntüler oluştu. Palyaçolar eşliğinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar gün boyu müzik ve oyunlarla eğlendi. Öte yandan renkli etkinlik dron ile görüntülendi.

'Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz'

Etkinlikte konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Ahmet Cin, 'Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin güzel vakit geçirmesini, çocuklarımızın oyunlar ve etkinliklerle hayata daha güçlü bağlanmasını amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de engelli bireylerimizin yanında olmaya, yeni projeler üretmeye ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Pendik örnek ilçelerden birisi'

Etkinliğe katılan İmran Yılmaz, '13 senedir Pendik'te oturuyorum. Bu etkinlik bu yıl beşinci kez düzenleniyor ve biz de her yıl katılıyoruz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir organizasyon. Engelli bireylere önem verilmesi ve onların fark edilmesi çok kıymetli. Çünkü zaman zaman toplumda geri planda kalabiliyorlar. Bu nedenle Belediye Başkanımızı bu hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Pendik, bu konuda örnek ilçelerden biri' dedi.