Pendik’te ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliyi kovalayan yunus polis ekipleri karşı şeritten gelen kurye ile kafa kafaya çarpıştı. 2’si polis olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde İstanbul’un Pendik İlçesi, Sülüntepe Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, motosikletli yunus polisler dur ihtarına uymayan bir şüpheliyi kovaladığı sırada karışı yoldan gelen bir motosikletli kurye ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki polis memuru ile kurye yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapılarak, sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan polis memurlarını ve kuryeyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheli için yakalama çalışmaları başlattı. Yaşanılan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.