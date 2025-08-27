SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personelinin teknik becerilerini geliştirmek amacıyla ‘Excel Eğitimi’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personelinin teknik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ‘Excel Eğitimi’ düzenlendi. Eğitim, SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu Toptan ve Perakende Satış Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aykut Yılmaz tarafından verildi. İki gün süren ve uygulamalı olarak verilen eğitimde Excel’in temel ve ileri düzey özellikleri, personelin işlerinde kullanabileceği örnekler eşliğinde aktarıldı. Katılımcılar; formül oluşturma, veri analizi, sayfa düzenleme ve rapor hazırlama gibi birçok konuda detaylı bilgi edindi. Ayrıca iş süreçlerinde zaman kazandıran kısayollar ve pratik uygulamalar üzerinde duruldu. Eğitimin interaktif ve uygulamalı olmasının öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini belirten SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, personelin mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitimlerin devam edeceğini belirtti.